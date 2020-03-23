«Новая Голландия: культурная урбанизация» присоединяется ко всемирному движению #supportlocal, чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект будет регулярно рассказывать о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов — которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.
Новая Голландия присоединяется к движению #supportlocal, чтобы помочь малому бизнесу в период пандемии коронавируса
Из обращения проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», призывающего поддержать малый бизнес и индивидуальных предпринимателей:
Вирусы, катаклизмы и другие катастрофы останутся рано или поздно позади, и очень важно сохранить то, что дорого и без чего невозможно представить себе современный город. Это не только музеи, театры и другие важные культурные центры, но и те люди, которые когда-то взяли все свои сбережения и кредиты в банках, собрались духом и открыли кафе с вкусными круассанами и лучшим кофе на свете, ресторан с классным интерьером и самыми интересными подачами, забегаловку с суши «как в Токио», магазин с милыми игрушками, классными книжками, красивой одеждой или просто рюмочную, где можно уютно выпить стопку водки и закусить селедкой на ржаном хлебе.
Все они сегодня под угрозой если не разорения, то серьезных финансовых потерь, которые сильно осложнят, а в худшем случае отменят их существование вовсе. Мы все сейчас находимся в сложной ситуации, но по-прежнему едим, пьем и делаем покупки. Поэтому мы призываем всех при выборе доставки не забывать об этих самых людях, делая выбор в их пользу.
«Новая Голландия: культурная урбанизация» будет регулярно обновлять информацию о способах заказов онлайн и доставки из всех ресторанов и кафе Новой Голландии, а также от других городских проектов, которые пожелают нужным разместить информацию о себе на ресурсах острова. Также мы будем рассказывать о специальных предложениях всех резидентов, снимать интервью с героями этих проектов, в прямом эфире наблюдать, как строго они следят за тем, чтобы все меры предосторожности были соблюдены. Любая поддержка сегодня поможет завтра сохранить все, что мы любим!
Следить за обновлениями можно в специальном сообществе SUPPORT LOCALS или на официальных страницах «Новой Голландии» во «ВКонтакте» и Instagram.
Напомним, ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки — уже сейчас по предварительным оценкам средняя загрузка отелей в апреле 2002 года не превысит 8%. Для нормального функционирования отрасли в среднем по году необходимо как минимум 65%.
Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, адресованую губернатору Александру Беглову, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Документ подписали более двадцати деятелей ресторанной индустрии, в том числе Дмитрий Блинов, Вадим Лапин, Арам Мнацаканов и Алексей Буров.
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