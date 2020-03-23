Из обращения проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», призывающего поддержать малый бизнес и индивидуальных предпринимателей:

Вирусы, катаклизмы и другие катастрофы останутся рано или поздно позади, и очень важно сохранить то, что дорого и без чего невозможно представить себе современный город. Это не только музеи, театры и другие важные культурные центры, но и те люди, которые когда-то взяли все свои сбережения и кредиты в банках, собрались духом и открыли кафе с вкусными круассанами и лучшим кофе на свете, ресторан с классным интерьером и самыми интересными подачами, забегаловку с суши «как в Токио», магазин с милыми игрушками, классными книжками, красивой одеждой или просто рюмочную, где можно уютно выпить стопку водки и закусить селедкой на ржаном хлебе.

Все они сегодня под угрозой если не разорения, то серьезных финансовых потерь, которые сильно осложнят, а в худшем случае отменят их существование вовсе. Мы все сейчас находимся в сложной ситуации, но по-прежнему едим, пьем и делаем покупки. Поэтому мы призываем всех при выборе доставки не забывать об этих самых людях, делая выбор в их пользу.

«Новая Голландия: культурная урбанизация» будет регулярно обновлять информацию о способах заказов онлайн и доставки из всех ресторанов и кафе Новой Голландии, а также от других городских проектов, которые пожелают нужным разместить информацию о себе на ресурсах острова. Также мы будем рассказывать о специальных предложениях всех резидентов, снимать интервью с героями этих проектов, в прямом эфире наблюдать, как строго они следят за тем, чтобы все меры предосторожности были соблюдены. Любая поддержка сегодня поможет завтра сохранить все, что мы любим!