Уфа музыкальная: альбом Basic Boy, треки Boulevard Depo, Tveth и Bato, ремикс от «Лауд»

Плевать на снег и внезапные апрельские морозы: в эту пятницу и грядущие выходные танцуем, гуляем и катаемся под уфимские хип-хоп и электронику.
vk.com/boulevardepo
Ветеран индустрии Boulevard Depo залетел на альбом к андерграунд-группе «Черная Экономика» под названием «Игнор».
Помимо Boulevard Depo, в альбоме вы услышите также совместные работы с Tveth, Брутто и другими исполнителями.
Не игнорим, а слушаем в Spotify, iTunes, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
vk.com/tveth
Еще один подарок фанатам творчества Tveth – его фит с товарищем Bato, получивший название «Азбука».
Это сингл с альбома «Частная собственность», релиз которого состоится 25 апреля текущего года.
Трек лежит на всех площадках – ловите ссылки.
18+
Страшно интересно: 6 лучших хорроров по версии Jeembo, Tveth и Bato
vk.com/loudhouse
Трио электронщиков «Лауд» тоже без дела не сидит: парни из Уфы выпустили ремикс совместной работы Филиппа Горбачева и аргентинского дуэта Djs Pareja – Verish.
Возможно ли еще вернуть 2013 и поверить в хаус-музыку – узнаете, послушав трек на любой из площадок (ссылки тут).
16+
vk.com/basicboydcw
Еще один уроженец Уфы Basic Boy выпустил «никто, нигде» – это четвертый студийный альбом для Максима Окунева и первый за три года.
Альбом описывает замкнутый цикл страхов и переживаний, который постоянно повторяется и поглощает артиста изнутри. Он продолжает автобиографичный метод заложенный во всех крупных работах Бэйсика и отражает самый сложный период в его жизни.
В релизе – фиты с Thomas Mraz, i61 и, опять же, Tveth – слушаем тут.
18+
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