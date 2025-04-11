Уфа музыкальная: альбом Basic Boy, треки Boulevard Depo, Tveth и Bato, ремикс от «Лауд»

Еще один уроженец Уфы Basic Boy выпустил «никто, нигде» – это четвертый студийный альбом для Максима Окунева и первый за три года.

Альбом описывает замкнутый цикл страхов и переживаний, который постоянно повторяется и поглощает артиста изнутри. Он продолжает автобиографичный метод заложенный во всех крупных работах Бэйсика и отражает самый сложный период в его жизни.

В релизе – фиты с Thomas Mraz, i61 и, опять же, Tveth – слушаем тут.

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