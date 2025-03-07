Уфа музыкальная: фит Pizza и Navai, альбом Thomas Mraz, треки Basic Boy и Kurt92

Первая подборка весны 2025 года – про необъяснимую грусть, возвращение к корням и поиски нового.
vk.com/pizzamusic
Новый неожиданный фит от Сергея Приказчикова a.k.a. Pizza: на этот раз он спел с Наваи Бакировым, больше известным как Navai.
Трек «Грустный эконом», как всегда у Piizza, мелодичный и залипательный, но какой-то не по-весеннему грустный. Доступен на всех площадках, в том числе в VK.
18+
vk.com/thomasmraz
Thomas Mraz не стал мелочиться и посвятил новый EP себе любимому.
В мини-альбоме Almas пять треков, в том числе фит с Obrazkobra Сағат, вышедший синглом ранее.
«2024 год был для меня неоднозначным, в начале прошлого года я еще не знал что делать, куда двигаться. У меня было очень много крутых наработок, много материала, но совершенно не было концепции.
На протяжении долгого времени я испытывал творческий кризис, слушал только одного артиста из Египта – Tamino. У него достаточно своеобразная музыка – восточные мотивы и этника. Именно после этого я задумался о мини-альбоме с похожим настроением, я начал искать биты с арабскими мотивами, и так из одной мысли родился альбом на пять треков.
Меня зовут Алмас, что с арабского означает "алмаз", отсюда и название EP. На мой взгляд, это идеально подходит по настроению и особенно мэтчится с тематикой релиза.
Это особенная для меня работа, в которую я вложил душу, сердце и собственную историю из далекого прошлого», – поделился Алмас.
Слушаем на всех площадках – ссылки тут.
18+
vk.com/basicboydcw
Basic Boy напомнил о себе после долгого затишья: трек «Заберет» – первый сингл с будущего альбома.
«Песня об одновременном желании вернуть все назад и о большом ужасе перед собственным прошлым, которое может настигнуть воспоминаниями в любой момент. Сколько ни крути карандашом в кассете – молодость уже забрала свои обещания и надежды, а нам всем приходится жить дальше со своей историей» – описание интригует.
Слушаем в Spotify, YouTube, «Звуке», «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
vk.com/kurt92kurt92
Не остался в стороне и Kurt92: Константин Шац дропнул трек с лаконичным названием «8», который тизерил еще в феврале.
«8» – это микс рэпа, фонка, металла и индустриального звучания, первый шаг в новом звучании, Kurt92, которое он вырабатывал, экспериментируя с продакшеном.
18+
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