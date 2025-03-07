Уфа музыкальная: фит Pizza и Navai, альбом Thomas Mraz, треки Basic Boy и Kurt92

Thomas Mraz не стал мелочиться и посвятил новый EP себе любимому.

В мини-альбоме Almas пять треков, в том числе фит с Obrazkobra Сағат, вышедший синглом ранее.

«2024 год был для меня неоднозначным, в начале прошлого года я еще не знал что делать, куда двигаться. У меня было очень много крутых наработок, много материала, но совершенно не было концепции.

На протяжении долгого времени я испытывал творческий кризис, слушал только одного артиста из Египта – Tamino. У него достаточно своеобразная музыка – восточные мотивы и этника. Именно после этого я задумался о мини-альбоме с похожим настроением, я начал искать биты с арабскими мотивами, и так из одной мысли родился альбом на пять треков.

Меня зовут Алмас, что с арабского означает "алмаз", отсюда и название EP. На мой взгляд, это идеально подходит по настроению и особенно мэтчится с тематикой релиза.

Это особенная для меня работа, в которую я вложил душу, сердце и собственную историю из далекого прошлого», – поделился Алмас.

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