Уфа музыкальная: альбом i61, треки Thomas Mraz и «Лауд»

В эту солнечную субботу и в выходные слушаем уфимский хип-хоп и танцуем под – неожиданно – Скриптонита.
vk.com/dopeclvbworld
i61 выпустил альбом Storytell 2 – это вторая часть прошлогоднего релиза.
На альбоме – фиты с OG Buda, Thomas Mraz, Basic Boy, Glebasta Spal и другими исполнителями.
Слушаем в Apple Music, Spotify, iTunes, «Звуке», «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
vk.com/thomasmraz
Thomas Mraz остается одним из наиболее активных музыкантов в России. Помимо фита с i61, сегодня вышла его совместная работа с Эмилем Obrazkobra – Сағат.
«Жизнь — это песочные часы, а ты – песчинка. Сколько нужно времени, чтобы выйти из дома на улицу? А чтобы попасть с улицы на небо? Я постарался ответить на эти и другие вопросы в новой песне — Сағат.
Сағат — это первый и единственный сингл с моего нового мини-альбома «Almas». Я нашел вдохновение в своем происхождении, в восточных корнях. В треке, также как и в новом альбоме, преимущественно использован фригийский лад», – прокомментировал Алмас выход этого трека.
Слушаем на всех площадках – ссылки тут.
12+
vk.com/loudhouse
Уфимское трио электронщиков «Лауд» выпустило love to love you – это ремикс на одноименный трек xqzmytrenches.
Кто не в курсе, xqzmytrenches – это сайд-проект Скриптонита. Слушаем ремикс тут.
Ранее мы писали о том, что сооснователь Cream Soda Илья Гадаев выпустил ремикс на вечную классику – трек «Большой Город» с альбома «Лауд» – «ТанецГолосЗвук 2» (2017).
12+
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