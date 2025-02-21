Уфа музыкальная: альбом i61, треки Thomas Mraz и «Лауд»

Thomas Mraz остается одним из наиболее активных музыкантов в России. Помимо фита с i61, сегодня вышла его совместная работа с Эмилем Obrazkobra – Сағат.

«Жизнь — это песочные часы, а ты – песчинка. Сколько нужно времени, чтобы выйти из дома на улицу? А чтобы попасть с улицы на небо? Я постарался ответить на эти и другие вопросы в новой песне — Сағат.

Сағат — это первый и единственный сингл с моего нового мини-альбома «Almas». Я нашел вдохновение в своем происхождении, в восточных корнях. В треке, также как и в новом альбоме, преимущественно использован фригийский лад», – прокомментировал Алмас выход этого трека.

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