Уфа музыкальная: альбом Boulevard Depo, ремикс «Лауд» и Thomas Mraz, возвращение Misheral

Неделя камбэков: снова слушаем Boulevard Depo, танцуем под «Большой Город» и ждем релиза Misheral, но все – как-то по-новому, не так, как раньше.
vk.com/boulevardepo
Boulevard Depo все-таки релизнулся до конца года – в альбоме «Футуроархаика» сразу 15 треков, включая глубокомысленный «Дырбулщищ», и ни одного фита!
За музыку отвечали продюсеры ShawtyShine и Hyyddraa, которых многие знают по совместным работам с Маслом Черного Тмина, Lizer, Bato, i61, Lovv66 и многими другими исполнителями. «Гандикап» и «ХП» с этого альбома ранее выходили синглами.
Слушаем в Apple Music, Spotify, «Звуке», «Яндекс Музыке», VK Музыке, YouTube Music и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
vk.com/loudhouse
Сооснователь Cream Soda Илья Гадаев выпустил ремикс на вечную классику – трек «Большой Город» с альбома «Лауд» – «ТанецГолосЗвук 2» (2017).
Прошло уже немало лет, и если вы не слышали оригинал – самое время восполнить этот пробел, хотя бы для того чтобы сравнить с новой версией. В нем музыка трио из Уфы и вокал Thomas Mraz.
Ремикс слушаем в Apple Music, iTunes, Spotify, «Яндекс Музыке» и VK Музыке – держите ссылки.
12+
vk.com/obrazkobra
Антураж уличной культуры в слепящем свете проезжающих мимо патрульных машин: Эмиль Хакимов aka Obrazkobra напомнил о себе треком «Мигалки».
«Артист разговаривает со всеми, кто хочет занять достойное место в этой игре, ведь трудности – это часть пути, и без упорной работы невозможно добиться успеха. Каждый, кто хочет стать частью улиц, должен понимать: за успехом стоит жертва и постоянное преодоление преград», – говорится в пресс-релизе лейбла hangov3r.
Трек вышел на всех площадках.
18+
vk.com/misheral
Misheral – помните такого? Эпатажный уфимский музыкант ярко заявил о себе, но куда-то пропал еще в начале прошлого года.
Так вот, недавно он объявился – теперь зовет себя Ree Besheny и обещает обновленную «прошивку», новый звук и огромное количество песен, которые уже написаны и ждут своего часа.
Как ожидается, дебютный рок-альбом Ree Besheny выйдет в феврале 2025 года. Кто отписался – подписывайтесь обратно.
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