Уфа музыкальная: альбом Boulevard Depo, ремикс «Лауд» и Thomas Mraz, возвращение Misheral

Boulevard Depo все-таки релизнулся до конца года – в альбоме «Футуроархаика» сразу 15 треков, включая глубокомысленный «Дырбулщищ», и ни одного фита!

За музыку отвечали продюсеры ShawtyShine и Hyyddraa, которых многие знают по совместным работам с Маслом Черного Тмина, Lizer, Bato, i61, Lovv66 и многими другими исполнителями. «Гандикап» и «ХП» с этого альбома ранее выходили синглами.

Слушаем в Apple Music, Spotify, «Звуке», «Яндекс Музыке», VK Музыке, YouTube Music и «МТС Музыке» – все ссылки тут.

18+