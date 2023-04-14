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Страшно интересно: 6 лучших хорроров по версии Jeembo, Tveth и Bato

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Музыканты Jeembo, Tveth и Bato уж точно знают толк в хоррорах – ведь именно так называется их недавний совместный альбом. В интервью «2х2.Медиа» парни перечислили наиболее достойных, по их мнению, представителей этого жанра.

«Платформа» (2019)

«Сияние» (1980)

Jeembo

«Платформа» (2019)

«Минималистичный испанский хоррор о человеческой природе, который не просто развлечет, но и заставит задуматься».

«Сияние» (1980)

«Классика короля ужасов Стивена Кинга, от которой буквально кровь стынет в жилах. Обязательна к просмотру всем любителям жанра».

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«Лестница Иакова» (1990)

«Существо в корзине» (1982-1992)

Tveth

«Лестница Иакова» (1990)

«Мощный мистический триллер о дереализации, в котором удачно совмещены вечные библейские сюжеты и проблемы современной войны».

«Существо в корзине» (1982-1992)

«Забавный низкобюджетный трэш-хоррор, который разросся до целой трилогии. Искажённые существа при всей их искусственности у меня вызывали сильное отвращение во время просмотра, плюс фильм интересно раскрывает тему уродства и изгоев».

«Ужас Амитивилля» (2005)

«Пила 2» (2005)

Bato

«Ужас Амитивилля» (2005)

«Впечатляющий фильм о духовной одержимости. Посмотрел его еще малым, запомнился на всю жизнь. Часто пересматриваю».

«Пила» (2004-настоящее время)

«Все фильмы из серии «Пила». Это классика, я, честно, сильно восхищался саундтреками фильмов. Что интересно, хип-хоп исполнители и по сей день сэмплируют оттуда треки. А если о фильмах, то все части держат в напряжении, и это главное для хоррора».

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