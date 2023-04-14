Страшно интересно: 6 лучших хорроров по версии Jeembo, Tveth и Bato

Jeembo

«Платформа» (2019)

«Минималистичный испанский хоррор о человеческой природе, который не просто развлечет, но и заставит задуматься».

«Сияние» (1980)

«Классика короля ужасов Стивена Кинга, от которой буквально кровь стынет в жилах. Обязательна к просмотру всем любителям жанра».