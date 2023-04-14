Страшно интересно: 6 лучших хорроров по версии Jeembo, Tveth и Bato

Музыканты Jeembo, Tveth и Bato уж точно знают толк в хоррорах – ведь именно так называется их недавний совместный альбом. В интервью «2х2.Медиа» парни перечислили наиболее достойных, по их мнению, представителей этого жанра.
Jeembo
«Платформа» (2019)
«Минималистичный испанский хоррор о человеческой природе, который не просто развлечет, но и заставит задуматься».
«Сияние» (1980)
«Классика короля ужасов Стивена Кинга, от которой буквально кровь стынет в жилах. Обязательна к просмотру всем любителям жанра».
Tveth
«Лестница Иакова» (1990)
«Мощный мистический триллер о дереализации, в котором удачно совмещены вечные библейские сюжеты и проблемы современной войны».
«Существо в корзине» (1982-1992)
«Забавный низкобюджетный трэш-хоррор, который разросся до целой трилогии. Искажённые существа при всей их искусственности у меня вызывали сильное отвращение во время просмотра, плюс фильм интересно раскрывает тему уродства и изгоев».
Bato
«Ужас Амитивилля» (2005)
«Впечатляющий фильм о духовной одержимости. Посмотрел его еще малым, запомнился на всю жизнь. Часто пересматриваю».
«Пила» (2004-настоящее время)
«Все фильмы из серии «Пила». Это классика, я, честно, сильно восхищался саундтреками фильмов. Что интересно, хип-хоп исполнители и по сей день сэмплируют оттуда треки. А если о фильмах, то все части держат в напряжении, и это главное для хоррора».
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