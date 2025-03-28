Уфа музыкальная: треки i61, Thomas Mraz и Basic Boy

Thomas Mraz и Basic Boy выпустили фит «магия». Это второй сингл с альбома-возвращения «никто, нигде» от Basic Boy, в записи которого принял участие Алмас.

«"Магия" раскрывает чувственную часть будущей работы, ну а кто еще может раскрыть чувственное, как не Thomas Mraz? Артисты мечутся между сном и реальностью в попытке понять себя и свои чувства», – говорится в анонсе от лейбла.

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