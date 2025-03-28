Уфа музыкальная: треки i61, Thomas Mraz и Basic Boy

В эти солнечную пятницу и длинные выходные на репите уфимский хип-хоп – концептуальный и привычный.
vk.com/thomasmraz
Thomas Mraz и Basic Boy выпустили фит «магия». Это второй сингл с альбома-возвращения «никто, нигде» от Basic Boy, в записи которого принял участие Алмас.
«"Магия" раскрывает чувственную часть будущей работы, ну а кто еще может раскрыть чувственное, как не Thomas Mraz? Артисты мечутся между сном и реальностью в попытке понять себя и свои чувства», – говорится в анонсе от лейбла.
Познаем магию на всех площадках – ссылки тут.
12+
vk.com/i61xi61
Концептуальный уфимский хип-хоп-артист i61 вернулся с электронным треком Evangelion.
Трек продолжает японскую тематику альбома Storytell 2 и задает новый вектор в музыкальном развитии Айсика.
Повествование происходит от лица главного героя популярного аниме «Евангелион» – Синдзи Икари, который пилотирует огромного живого робота.
Слушаем в Spotify, iTunes, Apple Music, «Звуке», «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
12+
Фото на обложке: vk.com/i61xi61
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