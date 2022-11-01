В топ-10 чарта Apple Music два уфимских музыканта

Последний русскоязычный альбом Morgenshtern* – Last One сразу после выхода, который состоялся 21 октября, возглавил альбомный чарт, но продержался на верхушке недолго, уступив Miyagi & Эндшпиль – Hattori. Сам альбом не получил ни какого-то громкого осуждения, ни особого восторга от критиков.

Шестую строчку чарта занимает недавний EP Thomas Mraz – «Алукард», который включает вышедшие ранее треки «Сделай шаг» и «Аллия».

Альбом «Земфира от Луки» обрушился сразу на 50-ю строчку чарта и отстает теперь от нетленного «Прости меня, моя любовь» (38) и долгожителя чарта – Old Blood (45) за авторством уроженца Уфы Boulevard Depo.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.