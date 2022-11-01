18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В топ-10 чарта Apple Music два уфимских музыканта

Поделиться:

Всего в топ-50 рейтинга наиболее прослушиваемых альбомов в Apple Music пять релизов от музыкантов из Уфы. И вы наверняка догадываетесь, кто это.

vk.com/thomasmraz

Последний русскоязычный альбом Morgenshtern* – Last One сразу после выхода, который состоялся 21 октября, возглавил альбомный чарт, но продержался на верхушке недолго, уступив Miyagi & Эндшпиль – Hattori. Сам альбом не получил ни какого-то громкого осуждения, ни особого восторга от критиков.

Шестую строчку чарта занимает недавний EP Thomas Mraz – «Алукард», который включает вышедшие ранее треки «Сделай шаг» и «Аллия».

Альбом «Земфира от Луки» обрушился сразу на 50-ю строчку чарта и отстает теперь от нетленного «Прости меня, моя любовь» (38) и долгожителя чарта – Old Blood (45) за авторством уроженца Уфы Boulevard Depo.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уфа музыкальная: новые треки Pizza и Kurt92, Земфира удалила группу

Люди:
Земфира, Thomas Mraz, Boulevard Depo

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: