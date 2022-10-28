Уфа музыкальная: новые треки Pizza и Kurt92, Земфира удалила группу

В эти выходные слушаем мелодичный поп от выходца из «Виа Чаппа» и новые бэнгеры Константина Шаца.
Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым выпустила песню «Мама не скучай» – это фит с артистом лейбла Black Star Natan.
Две недели назад вышел Pizza альбом «Сахар», в него вошла песня «Мерцала», которую группа дропнула ранее в этом году.
16+
vk.com/kurt92kurt92
Kurt92 отметился сразу двумя треками: первый – это Pedal to the Metal, фит с Ghostface Playa, который, как и Kurt92, входит в объединение United.
Послушать его можно в Spotify, SoundCloud, YouTube и «ВКонтакте», все ссылки тут.
Второй трек – фит с Heartsnow «Оставим на после», он доступен в Spotify.
16+
vk.com/zemfira
Земфира неожиданно полностью вычистила паблик во «ВКонтакте», где у нее почти 500 тыс. подписчиков.
Недавно она призвала фанатов не бросать флаги на сцену на концертах – это произошло после негативного инцидента с украинским флагом на концерте в Лимасоле.
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