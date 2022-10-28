Уфа музыкальная: новые треки Pizza и Kurt92, Земфира удалила группу

Kurt92 отметился сразу двумя треками: первый – это Pedal to the Metal, фит с Ghostface Playa, который, как и Kurt92, входит в объединение United.

Послушать его можно в Spotify, SoundCloud, YouTube и «ВКонтакте», все ссылки тут.

Второй трек – фит с Heartsnow «Оставим на после», он доступен в Spotify.

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