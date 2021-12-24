Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг»

Трек, который вы могли слышать в сериале «Солдаут» (2021), повествующего о зарождении карьеры рэпера и жизни музыкального лейбла.
instagram.com/thomasmr4z
Трек «Сделай шаг» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, VK Music, Youtube Music и «VK Музыка», все ссылки тут.
Сам Алмас Гатауллин сыграл в сериале «Солдаут» эпизодическую роль. Помимо него, там появляются «Би-2», Ася Ализаде, Лигалайз и другие исполнители.
Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большими релизами Victory и Future Flashbacks – суммарно это 49 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.
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