Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг»

Трек «Сделай шаг» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, VK Music, Youtube Music и «VK Музыка», все ссылки тут.

Сам Алмас Гатауллин сыграл в сериале «Солдаут» эпизодическую роль. Помимо него, там появляются «Би-2», Ася Ализаде, Лигалайз и другие исполнители.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большими релизами Victory и Future Flashbacks – суммарно это 49 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.