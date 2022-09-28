Boulevard Depo прокомментировал отмену фестиваля Banger Fest

24 сентября, за несколько часов до начала концертов фестиваль отменили – по словам организаторов, по «независящим от них причинам». Якобы его перенесут на другую дату, о чем будет объявлено позже.

«Организаторы фестиваля Banger Fest, видимо, решили повторить печальную судьбу Билли Макфарленда (в 2017 году Макфарленд организовал и широко разрекламировал музыкальный фестиваль Fyre Festival, который так и не состоялся – прим. ред.).

До 23 сентября создавалась видимость активной деятельности, мне были оплачены билеты в Москву и проживание в отеле. Только ночью они сообщили моему менеджеру о переносе мероприятия на другую площадку, однако в течение следующего часа мероприятие было вовсе перенесено на следующий год (на данный момент становится очевидной полная отмена).

Решение мы ожидали в течение следующих двух часов, однако до сих пор на связь с нами никто из этих персонажей не вышел», – написал Boulevard Depo в Telegram-канале.