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Thomas Mraz выпустил трек и клип «Аллия»

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Уфимский музыкант Thomas Mraz новый трек посвятил своей бабушке – и в нем вы услышите название следующего EP артиста и упрек в адрес его небезызвестного земляка.

Трек «Аллия» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, «VK Музыка», iTunes Store, YouTube Music и «Звуке», все ссылки тут.

«Не успела эпопея "Future Flashbacks" закончиться, как мы уже спешим порадовать синглом с нового мини альбома – название мы пока говорить не будем, но вы сможете найти его прямо в тексте нового трека!» – анонсировал Алмас свежий релиз.

В этом году Thomas Mraz выпустил обновленное издание прошлогоднего альбома Future Flashbacks (Deluxe) и залетел на альбом Lumen – «Диссонанс».

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