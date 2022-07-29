Thomas Mraz выпустил трек и клип «Аллия»

Трек «Аллия» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, «VK Музыка», iTunes Store, YouTube Music и «Звуке», все ссылки тут.

«Не успела эпопея "Future Flashbacks" закончиться, как мы уже спешим порадовать синглом с нового мини альбома – название мы пока говорить не будем, но вы сможете найти его прямо в тексте нового трека!» – анонсировал Алмас свежий релиз.

В этом году Thomas Mraz выпустил обновленное издание прошлогоднего альбома Future Flashbacks (Deluxe) и залетел на альбом Lumen – «Диссонанс».