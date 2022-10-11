Альбом «Земфира от Луки» – в топ-3 чарта Apple Music

После обновления альбомного чарта российского сегмента Apple Music Земфира оказалась на третьем месте, уступая лишь Rita Dakota – Sat Nam и Stray Kids – Maxident.

Это четвертый крупный релиз и второй EP Земфиры за полтора года: в 2021 году вышли «Бордерлайн» и «Ах», в 2022 – «Бордерлайн – Deluxe Edition».

18 позицию в чарте занимает альбом «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2», который только шестого октября появился на стриминговых платформах. Приятно, что у ветеранов русского рока по-прежнему настолько много фанатов.

На фоне нового релиза сразу на 30 позицию поднялся второй альбом Земфиры «Прости меня моя любовь» (2000), «Бордерлайн» занимает 33 строчку.

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