Альбом Jeembo M.I.A. – на второй строчке чарта Apple Music

M.I.A. в альбомном чарте Apple Music дебютировал сразу со второй строчки, уступив только Anna Asti – «Феникс».

Следом идут Гуф & Murovei – Part 2, Kizaru – First Day Out и j-hope – Jack In the Box.

В топ-50 на 36 строчке держится второй студийный альбом Земфиры – «Прости меня моя любовь».

В M.I.A. 10 треков, один из которых – ремикс «Лауд». Не обошлось без традиционных фитов с уфимскими исполнителями Boulevard Depo и Tveth, а также есть совместная работа с фрешменом Bato. Обложка вдохновлена игрой Elden Ring.