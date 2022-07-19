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Музыка

Альбом Jeembo M.I.A. – на второй строчке чарта Apple Music

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Второй студийный альбом Jeembo – один из немногих интересных релизов на российской хип-хоп-сцене в этом году.

Фото: Стас Посохов

M.I.A. в альбомном чарте Apple Music дебютировал сразу со второй строчки, уступив только Anna Asti – «Феникс».

Следом идут Гуф & Murovei – Part 2, Kizaru – First Day Out и j-hope – Jack In the Box.

В топ-50 на 36 строчке держится второй студийный альбом Земфиры – «Прости меня моя любовь».

В M.I.A. 10 треков, один из которых – ремикс «Лауд». Не обошлось без традиционных фитов с уфимскими исполнителями Boulevard Depo и Tveth, а также есть совместная работа с фрешменом Bato. Обложка вдохновлена игрой Elden Ring.

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