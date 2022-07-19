Альбом Jeembo M.I.A. – на второй строчке чарта Apple Music

Второй студийный альбом Jeembo – один из немногих интересных релизов на российской хип-хоп-сцене в этом году.
Фото: Стас Посохов
M.I.A. в альбомном чарте Apple Music дебютировал сразу со второй строчки, уступив только Anna Asti – «Феникс».
Следом идут Гуф & Murovei – Part 2, Kizaru – First Day Out и j-hope – Jack In the Box.
В топ-50 на 36 строчке держится второй студийный альбом Земфиры – «Прости меня моя любовь».
В M.I.A. 10 треков, один из которых – ремикс «Лауд». Не обошлось без традиционных фитов с уфимскими исполнителями Boulevard Depo и Tveth, а также есть совместная работа с фрешменом Bato. Обложка вдохновлена игрой Elden Ring.
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