Земфира выпустила live-версию песни «Не стреляйте»

Видео можно посмотреть на канале певицы. Что любопытно, видео вышло с припиской The Uchpochmack Version. The Uchpochmack – это сайд-проект Земфиры, в котором, помимо нее, участвовали два ее племянника Артем и Артур. С 2015 года о них ничего не было слышно.

26 февраля Земфира выпустила «Бордерлайн – Deluxe Edition» – расширенное издание последнего альбома, включающее в себя 12 песен из оригинала и три дополнительных: это акустические версии песен «Таблетки» и Жди меня», а также cinematic-версия «Камон».

Ранее певица сообщила о том, что в 2022 году выступит на нескольких фестивалях, в том числе в Москве (Лужники, четвертое июня) и Испании (Бенидорм, первое мая).