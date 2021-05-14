Boulevard Depo и Jeembo выпустили EP «Омофор»

В первом совместном мини-альбоме Boulevard Depo и Jeembo обошлись без экспериментов: узнаваемый звук, знакомая читка и привычные темы. И для фанатов это даже хорошо.
Альбом «Омофор» уже доступен на YouTube Music, iTunes Store, Yandex Music, Boom, Apple Music, VK Music, Spotify и Yandex Music, все ссылки тут.
В альбоме шесть треков, все записаны только при участии Boulevard Depo и Jeembo. Среди них – Manhunt и «В.О.Л.К.», вышедшие синглами ранее.
Это уже седьмой EP в карьере Boulevard Depo и первый релиз в 2021 году. Тем временем его Old Blood, который многие издания назвали одним из лучших альбомов прошлого года, до сих пор появляется в чартах.
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