Boulevard Depo и Jeembo выпустили EP «Омофор»

Альбом «Омофор» уже доступен на YouTube Music, iTunes Store, Yandex Music, Boom, Apple Music, VK Music, Spotify и Yandex Music, все ссылки тут.

В альбоме шесть треков, все записаны только при участии Boulevard Depo и Jeembo. Среди них – Manhunt и «В.О.Л.К.», вышедшие синглами ранее.

Это уже седьмой EP в карьере Boulevard Depo и первый релиз в 2021 году. Тем временем его Old Blood, который многие издания назвали одним из лучших альбомов прошлого года, до сих пор появляется в чартах.