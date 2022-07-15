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Музыка

Jeembo выпустил альбом M.I.A.

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Свежий релиз Jeembo, как обычно, полон отсылок и фитов. Это второй студийный альбом от бывшего участника лейбла Booking Machine.

Альбом M.I.A. (Missed in Action) уже доступен в Apple Music, Yandex Music, YouTube Music, Spotify и iTunes Store все ссылки тут.

В альбоме 10 треков, один из которых – ремикс «Лауд». Не обошлось без традиционных фитов с уфимскими исполнителями Boulevard Depo и Tveth, а также есть совместная работа с фрешменом Bato. Обложка вдохновлена игрой Elden Ring.

Недавно мы писали, что Jeembo в интервью изданию Srsly рассказал о том, что повлияло на развитие его творчества во времена, когда он жил в Уфе.

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