Вышел фит «Лауд» и Антоха МС – «Капли»

Трек «Капли» уже доступен в Apple Music, «VK Музыка», Yandex Music, YouTube Music, Spotify, iTunes Store, Deeser, и «Звук», все ссылки тут.

Что-то новенькое от «Лауд» мы слышали в прошлый раз в феврале текущего года: это был фит Tapenight – «Вольта». В ноябре 2021 года выщел фит с i61 – Radar. Известно, что сейчас парни работают над новым альбомом.

Антоха МС, он же Антон Кузнецов, – это московский хип-хоп-исполнитель, выпустивший с 2011 года семь альбомов.

Это не первая совместная работа Антохи МС и «Лауд»: в 2019 году вышел их фит «Небеса» и клип на него, снятый режиссером Алиной Гонтарь. Помимо «Лауд», Антоха МС работал также с Иваном Дорном и группой «Пасош».