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Музыка

Почему в Уфе такая концентрация талантов? У Jeembo есть «безумная» теория

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Рэпер Jeembo в интервью изданию Srsly ответил на вопросы о своем новом альбоме M.I.A. (Missed in Action) и о том, что повлияло на развитие его творчества во времена, когда он жил в Уфе.

vk.com/jeembxxx

«Нам просто было скучно. И от скуки, вместо того чтобы пить пиво по падикам и заниматься саморазрушением, мы пытались свою энергию пустить во что-то более красивое, оставить какое-то наследие.

А вот по поводу того, почему такая концентрация талантов в Уфе – у меня есть теория, но она немного безумная. 30 лет назад была фенольная катастрофа – большой выброс фенола в питьевую воду. Этот фенол очень хорошо усваивается мозгом человека. Может быть, он как-то поспособствовал этому», – сказал Jeembo.

По словам музыканта, после релиза альбома (15 июля) он выпустит несколько клипов (уже отснято два) и, возможно, отправится в тур.

Что касается самого альбома, то на нем мы услышим ставшие уже привычными фиты Jeembo с Boulevard Depo, а также с уфимцем Tveth и фрешменом Bato.

Jeembo родился в Нижневартовске, после чего с родителями переехал в Уфу, где в школьные годы увлекся хип-хопом и пополнил ряды движения YungRussia, считался одним из наиболее техничных рэперов команды. С 2016 по 2019 годы Jeembo выпустил четыре мини-альбома, в 2017 году отметился фитом со звездой мировой хип-хоп-сцены 6ix9ine – No Smoke Ruff.

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