Почему в Уфе такая концентрация талантов? У Jeembo есть «безумная» теория

«Нам просто было скучно. И от скуки, вместо того чтобы пить пиво по падикам и заниматься саморазрушением, мы пытались свою энергию пустить во что-то более красивое, оставить какое-то наследие.

А вот по поводу того, почему такая концентрация талантов в Уфе – у меня есть теория, но она немного безумная. 30 лет назад была фенольная катастрофа – большой выброс фенола в питьевую воду. Этот фенол очень хорошо усваивается мозгом человека. Может быть, он как-то поспособствовал этому», – сказал Jeembo.

По словам музыканта, после релиза альбома (15 июля) он выпустит несколько клипов (уже отснято два) и, возможно, отправится в тур.

Что касается самого альбома, то на нем мы услышим ставшие уже привычными фиты Jeembo с Boulevard Depo, а также с уфимцем Tveth и фрешменом Bato.