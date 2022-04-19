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Музыка

Выступление Pizza на концерте «Жара» (ВИДЕО)

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В эфире музыкального канала «Жара ТВ» основатель группы Pizza Сергей Приказчиков исполнил свою новую песню «Мерцала».

Песня «Мерцала» вышла 23 марта. Это первая работа Pizza в 2022 году. В январе группа выступила в спецвыпуске «Нмдни» с песней на стихи Сергея Есенина.

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году он презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях», летом 2021 вместе с Hensy выпустил песню «Неидеальная», ставшую хитом, а зимой – фит с Tony Tonite – Da.

Международный фестиваль «Жара» в этом году должен был состояться 25-29 июля в Баку, но из-за сложившейся в мире ситуации там пройдет другой фестиваль. 17 мая в Crocus City Hall состоится V ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards».

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