Группа Pizza выпустила песню «Мерцала»

«Моя весна заблудилась на полпути, на месяц зиму продлив» – лучший саундтрек для марта в этом году.
Песня «Мерцала» уже доступна в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, «СберЗвук» и Yandex Music, все ссылки тут.
Это первая работа Pizza в 2022 году. В январе группа выступила в спецвыпуске «Нмдни» с песней на стихи Сергея Есенина.
Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году он презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях», летом 2021 вместе с Hensy выпустил песню «Неидеальная», ставшую хитом, а зимой – фит с Tony Tonite – Da.
Комментарии (0)