Группа Pizza выпустила песню «Мерцала»

Песня «Мерцала» уже доступна в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, «СберЗвук» и Yandex Music, все ссылки тут.

Это первая работа Pizza в 2022 году. В январе группа выступила в спецвыпуске «Нмдни» с песней на стихи Сергея Есенина.

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году он презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях», летом 2021 вместе с Hensy выпустил песню «Неидеальная», ставшую хитом, а зимой – фит с Tony Tonite – Da.