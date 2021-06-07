Вышел фит Pizza и Hensy – «Неидеальная»

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Hensy – этой 27-летний музыкант из Татарстана, известность получил в 2020 году после выпуска песни «Поболело и прошло», клип на которую при скромном бюджете собрал более 58 млн просмотров на YouTube. Также осенью прошлого года Hensy выпустил фит с Клавой Кокой «Костер».

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году он презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях».