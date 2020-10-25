Сергей Pizza Приказчиков рассказал о том, как определяет будущие хиты

«От всех композиций, которые уже несколько лет остаются в ротации, у меня были мурашки. Они бывают двух видов: американские, как от фильмов ужасов, когда тебе плохо и страшно, и русские – когда тебе приятно, хорошо, как, например, от нежного прикосновения.

Вот если по коже бегут русские мурашки, то это хит (смеется). Могу сказать, что такое ощущение я испытываю от нескольких композиций с нового альбома. Раньше у меня это всегда работало. Лет через пять проверим, сработает ли в этот раз», – сказал Приказчиков.

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. О том, как его новый альбом «Основано на нереальных событиях» создавался в условиях карантина, Сергей поведал недавно в эфире «Европа Плюс Акустика».