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Вышел фит Pizza и Tony Tonite – Da

Уфимский музыкант Сергей Приказчиков выпустил второй в этом году громкий фит – на этот раз с белорусским продюсером Tony Tonite.

instagram.com/sergpizza

Трек Da уже доступен в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, YouTube Music, Deezer и Yandex Music, все ссылки тут.

Tony Tonite – это бывший резидент лейбла Gazgolder, получивший известность после выпуска синглов Ayayay и Real Psycho. В 2021 году его фит с Ivan Dorn стал официальным саундтреком нового запаха от Calvin Klein.

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году он презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях», а летом 2021 вместе с Hensy выпустил песню «Неидеальная», ставшую хитом.

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