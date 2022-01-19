Группа Pizza исполняет песню на стихи Есенина в спецвыпуске «Нмдни» (ВИДЕО)

«Про то, как блатата и романс под старину, жалостливые куплеты и романтические баллады 1920-х повлияли на весь масскульт до сегодняшнего времени. А еще посредь выпуска – блицсерия Намедни "Пороки Серебряного века" к выходу проекта "Карамора" Данилы Козловского», – анонсировал выход видео Леонид Парфенов.

В выпуске Pizza исполнила песню на стихи Сергея Есенина «Да! Теперь решено. Без возврата...» (начало – 58.55).

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году он презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях», а летом 2021 вместе с Hensy выпустил песню «Неидеальная», ставшую хитом. Под конец 2021 года вышел фит Pizza и Tony Tonite – Da.