«Лучший шоумен из верхов»: Morgenshtern прокомментировал новость о смерти Владимира Жириновского

Шестого апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Второго февраля он был госпитализирован с коронавирусом, после боролся с осложнениями, вызванными инфекцией.
«F легенда. Лучший шоумен из верхов», – подписал Morgenshtern в соцсетях видео с Жириновским.
В конце ноября стало известно, что Morgenshtern улетел в Дубай после критики со стороны главы СК России Александра Бастрыкина. В ресторане, принадлежащем артисту, прошли проверки.
Находясь за границей, он выпустил четыре работы: клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также трек «Почему?», фит с Soda Luv Pon Pon и клип «12».
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