Morgenshtern ответил Face: «Ванечка, тебе пора грибочков покушать, ты мир видишь плоско»

В интервью Юрию Дудю Face раскритиковал Morgenshtern за конформистскую позицию по последним событиям в России, и не исключил, что он сотрудничает с властями.

Полное интервью можно посмотреть на канале «вДудь» (содержит нецензурную лексику).

«В целом у меня спорное мнение по поводу Morgenshtern как персонажа, я думаю, он из тех людей, которые вполне могут договориться с любой властью, и не удивлюсь, если он это уже сделал или сделает в ближайшее время», – заявил Иван.

Morgenshtern ответил на это в Telegram:

«Ванечка, тебе пора грибочков покушать, ты мир видишь плоско, в 2D, у тебя либо черное, либо белое – другого не дано. Это тупо, мир надо посмотреть со всех сторон, понимаешь? А у тебя либо плохо, либо хорошо. Это тупо, реально.

Ты объявляешь о том, что возобновляешь концертную деятельность, ведешь переговоры, как-то пытаешься договориться, чтобы выступать, а когда понимаешь, что выступать не дают – сваливаешь и начинаешь поливать: "Ой, какая плохая власть". Ужас, просто противно.

Про треки я вообще молчу. Ты набираешь аудиторию преданных фанатов, которые любят твою музыку, и лишаешь их возможности ее слушать. Супер.

"Я долго молчал..." Почему ты долго молчал? Потому, что думал, что концертики разрешат проводить, вот почему ты долго молчал.

Через пару лет ты скажешь "да я соврал, я люблю Россию" и анонсируешь тур, да? Только дайте повод».