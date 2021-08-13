Вышел фит Misheral и Граци – «Догони»

Трек «Догони» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music, Deezer и Yandex Music, все ссылки тут.

Ранее в 2021 году Misheral выпустил совместный с Лайтером трек «Дайкири», который комментаторы хвалили за расслабленный летний вайб и атмосферу Vice City.

Также в апреле он дропнул многоликий альбом «Многоликий Шаман», состоящий из 11 песен.

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре прошлого года он выпустил мини-альбом «Потолок оранжевой эйфории».