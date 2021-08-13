Вышел фит Misheral и Граци – «Догони»

Молодой уфимский музыкант Misheral продолжает гнуть свою линию: каждый его новый трек звучит именно так, как должен звучать панк-рок родом из столицы нового русского рэпа.
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instagram.com/misheralll
Трек «Догони» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music, Deezer и Yandex Music, все ссылки тут.
Ранее в 2021 году Misheral выпустил совместный с Лайтером трек «Дайкири», который комментаторы хвалили за расслабленный летний вайб и атмосферу Vice City.
Также в апреле он дропнул многоликий альбом «Многоликий Шаман», состоящий из 11 песен.
Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре прошлого года он выпустил мини-альбом «Потолок оранжевой эйфории».
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