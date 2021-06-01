Morgenshtern занял две позиции в топе альбомного чарта Apple Music

Первую строчку альбомного чарта Apple Music занимает Million Dollar: Business – вторая и основная часть альбома Morgenshtern. Она вышла 28 мая и на сегодняшний день набрала более 32 тыс. прослушиваний в VK Music.

21 мая вышел его (в основном) шуточный альбом Million Dollar: Happiness – его послушали уже почти 48 млн раз, и в топе Apple Music он занимает третью строчку, уступая новому холостяцкому EP Тимати «Шипы и розы».

В топ-10 есть и еще один альбом от уфимских рэперов: рейтинг замыкает EP Boulevard Depo и Jeembo – «Омофор», еще недавно занимавший первую строчку.

Кроме того, в топ-50 еще держатся альбомы Face – «Искренний» (43) и Boulevard Depo – Old Blood (46), а вот «Бордерлайн» Земфиры окончательно вылетел из чарта.