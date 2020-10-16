Pizza и Misheral выпустили новые альбомы

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. О том, как его новый альбом «Основано на нереальных событиях» записывался в условиях карантина, Сергей поведал недавно в эфире «Европа Плюс Акустика».

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. Его мини-альбом «Потолок оранжевой эйфории» вышел в Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music, Yandex Music, iTunes Store и TikTok, все ссылки тут.

Кроме того, Misheral выпустил клип на трек »Девочки в панельке», входящий в EP. Его можно посмотреть на YouTube.