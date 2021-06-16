Face в интервью Дмитрию Гордону рассказал о том, как относится к Уфе

Дмитрий Гордон: «Вы родились в Уфе».

Face: «Да».

Дмитрий Гордон: «Я бывал в Уфе 30 лет назад».

Face: «Как вы оттуда выбрались?»

Дмитрий Гордон: «Совершенно спокойно. Я занимался большим шоу-бизнесом, мы привозили туда артистов и маршрут был Уфа-Екатеринбург-Челябинск и так далее. Урал».

Face: «То есть вы бывший организатор концертов, можно сказать так».

Дмитрий Гордон: «И не только».

Face: «Хорошо».

Дмитрий Гордон: «Я априори хорошо отношусь к Уфе, потому что в этом городе в эвакуации во время Второй мировой войны была моя бабушка с детьми, с моей мамой и дядей, и прабабушка и прадедушка. А вот для вас город, в котором вы родились и росли – что это за город?»

Face: «Ну, он у меня, безусловно, теплые воспоминания оставил. И меня всегда туда тянет, когда я не там, он мне часто снится, какие-то моменты моего детства в Уфе, подросткового возраста, как мы там что-то с друзьями делали. Но в целом сейчас, когда я туда приезжаю, я понимаю, что не очень-то и хороший город».

Дмитрий Гордон: «Но красивый вообще?»

Face: «Ну, нет (Смеется.). То есть я люблю Уфу, не знаю, кто еще так любит этот город, как я, но могу точно сказать, что, сколько городов я видел на данный момент, Уфу нельзя назвать красивым. Он довольно, во-первых, скучный, а во-вторых, как мне кажется, бюджеты могли бы расходоваться более основательно, чтобы город был красивым хотя бы как Казань. Казань красивее.

А в Уфе, не будем думать о том, чего там нет, но что там есть? Есть памятник Салавату Юлаеву. Окей, он действительно хорош, потому что это самый большой памятник всаднику в Европе. Есть Монумент дружбы. Хорошо. И больше там ничего и нет такого, что можно посмотреть. Каких-то крутых торговых центров нет, крутых каких-то месть нет, ресторанов крутых там нет. Там ничего нет (Смеется.). И поэтому я в Киеве в том числе – в Уфе заняться нечем».