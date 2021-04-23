Вышел альбом Misheral «Многоликий Шаман»

Альбом «Многоликий Шаман» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, iTunes Store и Yandex Music, все ссылки тут.

В альбоме 11 треков, в том числе «Страйк», на который ранее вышел клип. После ударного панк-рок-звучания первой половины пластинки слушатели окунаются в тонкие soul- и Rhythm'n'Blues-мотивы.

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре прошлого года он выпустил мини-альбом «Потолок оранжевой эйфории».