Thomas Mraz рассказал о том, как Уфа стала «Новой Атлантой»

«Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте уйдем ближе к корням. Рэперы – это не первые таланты из Уфы. Есть еще Lumen, Земфира, Шевчук, Шаляпин и так далее. В первую очередь, думаю, дело в природе: у нас в Башкирии она такая роскошная, что, находясь где-то на набережной или гуляя по лесу, нельзя не почувствовать дух свободы, который заставляет тебя творить.

Теперь давайте вернемся именно к нашему времени и обсудим рэперов последних лет из Уфы. Думаю, здесь все дело в том, что в 2012 году появилась группировка Dopeclvb. Два парня (Fvckfish и i61) основали новую группу, куда пригласили своих друзей и знакомых, которые хоть чуть-чуть имели представление о том, что такое рэп, умели читать или петь. Так и получился первый Dopetape. Наше первое творчество сразу обрело отклик, что казалось невозможным, учитывая то, что digital-творчество только начало зарождаться.

Думаю, именно по примеру Dopeclvb многие артисты из Уфы вдохновились и продолжили дело i61, Fvckfish, Thomas Mraz, Basic Boy, Glebasta Spal, Golden Phill и так далее. И именно благодаря этому, я считаю, в Уфе сейчас так много талантливых рэперов», – ответил Thomas Mraz.