Morgenshtern выпустил клип на трек Pablo

Трек Pablo вошел в альбом Morgenshtern Million Dollar: Happiness, который вышел 21 мая. Клип можно посмотреть на официальном канале артиста (содержит нецензурную лексику).

За первый час клип собрал почти 500 тыс. просмотров. Сам альбом в VK Music в первые сутки собрал 21,2 млн прослушиваний – это новый рекорд, предыдущий с 2020 года удерживал российско-испанский рэпер Kizaru с альбомом Born To Trap (13,2 млн), чуть опередив «Легендарную пыль» (12 млн), сделавший Morgenshtern популярным.

Лейбл Atlantic Records Russia заплатил Morgenshtern один миллион долларов в качестве аванса за новый альбом. По такому случаю он приобрел новое ожерелье стоимостью порядка $100 тыс.