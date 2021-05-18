EP Boulevard Depo и Jeembo – «Омофор» возглавляет альбомный чарт Apple Music

Boulevard Depo и Jeembo со свежим релизом залетели сразу на первую строчку топ-50 Apple Music. «Омофор» вышел 14 мая, в нем шесть треков, среди них – Manhunt и «В.О.Л.К.», вышедшие синглами ранее.

В топ-3 уфимцы обгоняют Елену Темникову с альбомом Temnikova 5. Paris и Скриптонита («Свистки и бумажки»), который в последнее время буквально доминирует в русскоязычном сегменте.

Земфира и ее «Бордерлайн», еще недавно возглавлявшие рейтинг, опустились на 17-ю строчку, 29-ю занимает Face с альбомом «Искренний», а тяжеловес Old Blood от Boulevard Depo на волне успеха «Омофора» поднялся на 37-ю строчку.