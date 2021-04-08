Face выпустил альбом «Искренний»

Альбом «Искренний» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

В нем девять треков и ни одного фита, что довольно нетипично для современной рэп-индустрии.

«Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – писал в прошлом году артист в Instagram.

Это уже третий релиз Face в 2021 году: ранее вышли EP «Жизнь удалась» и «Варвар», а также клип на трек «Ван Дейк» из последнего.