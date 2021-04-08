Face выпустил альбом «Искренний»

Ранее Face обещал, что этот альбом покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене.
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instagram.com/facepublicenemy
Альбом «Искренний» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.
В нем девять треков и ни одного фита, что довольно нетипично для современной рэп-индустрии.
«Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – писал в прошлом году артист в Instagram.
Это уже третий релиз Face в 2021 году: ранее вышли EP «Жизнь удалась» и «Варвар», а также клип на трек «Ван Дейк» из последнего.
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