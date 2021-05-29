Земфира выступила с новыми песнями в Москве (ВИДЕО)

Выступление прошло в московском ресторане Buro Tsum. Посетители смогли впервые услышать песни из альбома «Бордерлайн» в живом исполнении.
Первый за восемь лет полноформатный альбом Земфиры вышел 26 февраля 2021 года, в нем 12 песен.
Мнения критиков и фанатов разделились: одни сразу заявили, что Земфира «сдулась» и ее песни-считалочки уже устарели, другие чуть ли не возводят альбом в культ, третьи отмечают, что «Бордерлайн» просто о чем-то очень личном и на него найдется своя аудитория.
Так или иначе, в первые недели после выхода «Бордерлайн» прочно закрепился на верхушке альбомного чарта Apple Music и стал самым обсуждаемым музыкальным событием в России.
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