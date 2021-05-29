Земфира выступила с новыми песнями в Москве (ВИДЕО)

Первый за восемь лет полноформатный альбом Земфиры вышел 26 февраля 2021 года, в нем 12 песен.

Мнения критиков и фанатов разделились: одни сразу заявили, что Земфира «сдулась» и ее песни-считалочки уже устарели, другие чуть ли не возводят альбом в культ, третьи отмечают, что «Бордерлайн» просто о чем-то очень личном и на него найдется своя аудитория.