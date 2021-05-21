Morgenshtern выпустил альбом Million Dollar: Happiness

Альбом Million Dollar: Happiness уже доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, iTunes Store и Yandex Music, все ссылки тут.

Как и всегда в карьере Morgenshtern, не обошлось без троллинга: в альбоме не 13 треков, как артист обещал ранее, а семь, три скита, превью и два комплекта неприличных звуков. В треках он в основном напоминает всем, что богат и теперь еще богаче.

В честь выхода альбома Morgenshtern приобрел новое ожерелье стоимостью $100 тыс. – 10% от аванса, который он получил за новый релиз.