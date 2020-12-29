Новый клип Morgenshtern набрал почти 4,5 млн просмотров за несколько часов

«Я лью Cristal или Chandon Moët, мечтал – теперь мое. Трачу на это, трачу на то», – поет Morgenshtern в припеве.

Клип менее чем за сутки прорвался на первое место на вкладке «В тренде» YouTube и набрал на данный момент 4,4 миллиона просмотров, посмотреть его можно тут.

«2020 начался Моргенштерном, был годом Моргенштерна и закончился Моргенштерном. В конце клипа вас ждут итоги года и поздравления», – анонсировал клип Алишер.

В этом году Morgenshtern выпустил самый прослушиваемый альбом и несколько громких хитов, снялся в шоу Ивана Урганта и дал интервью Юрию Дудю, возглавил все чарты, был признан музыкантом года и женщиной года.