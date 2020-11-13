Morgenshtern стал «Музыкантом года» и выпустил фит с Lil Pump

Morgenshtern получил статуэтку в номинации «Музыкант года» «за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль"». «Людьми года» на этот раз названы российские врачи: «За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия», – обозначила свой выбор редакция.

В этой категории с ним конкурировали такие исполнители, как Little Big, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлотом выдвинут в номинации «Музыкант года». Ранее первый приз в номинации «Лучший исполнитель» на MTV Russia Music Awards у него увел Niletto, но зато журнал Moda Topical признал его «Женщиной года».

В честь победы Morgenshtern выпустил трек Watafuck?! – это фит с одним из наиболее известных молодых американских рэперов Lil Pump, о котором он рассказывал на шоу Дудя.

Трек Watafuck?! доступен на Apple Music, VK Music, Boom, iTunes, Spotify, YouTube Music, TikTok и Yandex Music, все ссылки тут.