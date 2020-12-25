Кринж года: Morgenshtern и Slava Marlow в шоу «Давай поженимся!» (видео)

В ходе программы музыканты рассказали о знакомстве друг с другом, поели блинчиков, Алишер соприкоснулся головами со своим «папой» Александром Васильевым и станцевал вместе с ним индийский танец на сцене.

За сердце Slava Marlow боролись: 30-летняя «в прошлом известная пранкерша, сейчас блогерша, мечтает стать тик-токершей» Надежда, 25-летняя японская балерина Марина и 23-летняя студентка Александра.

В итоге избранницей «главного холостяка страны» стала Марина, и друг жениха Алишер одобрил его выбор.