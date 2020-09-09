Morgenshtern получил премию «Женщина года»

Премии на Topical Style Awards вручаются самым стильным и успешным звездам шоу-бизнеса, среди номинантов в этом году были Ани Лорак, Филипп Киркоров, Dava, Ксения Бородина, Алексей Чумаков, Елена Север, Юлия Ковальчук, Зара, Альбина Джанабаева, Жасмин, ST, Олеся Судзиловская, Валерия Чекалина, Катя Гусева, Ramil и многие другие.

В номинации «Женщина года» неожиданно объявили уфимского рэпера Алишера Morgenshtern, который вышел на сцену в меховой накидке, широкополой шляпе и в сопровождении телохранителя.

«Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда – глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперед! К новым вершинам!» – прокомментировал это событие Алишер.

Выбор жюри возмутил Ксению Бородину, и она открыто выразила свое недовольство: «Я не хочу просыпаться в мире, где женщиной года становится Morgenshtern!»