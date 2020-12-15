Итоги года «ВКонтакте»: главные персоны – Владимир Путин, BTS и Morgenshtern

В списке наиболее обсуждаемых персон на первом месте оказался президент России Владимир Путин (18,6 млн упоминаний), следом идут южнокорейский бойбенд BTS (8,6 млн) и уфимский рэпер Morgenshtern (3,2 млн).

В топ-10 попали также Александр Лукашенко (3,1 млн) и Дональд Трамп (2,9 млн), чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (2,8 млн), в этом году объявивший об уходе в отставку, и Алексей Навальный (2,6 млн), переживший попытку отравления.

Ранее Morgenshtern возглавил топ-10 артистов года по версии «ВКонтакте», его альбом «Легендарная пыль» – топ-30 лучших альбомов, а его саунд-продюсер Slava Marlow назван «прорывом года».

Главной темой года, конечно, стала пандемия Covid-19 (53,2 млн), следом идут самоизоляция (39,4 млн) и поправки в Конституцию (3,9 млн), часто упоминались также выходы новых приставок PlayStation (2,4 млн) и Xbox (1,3 млн).