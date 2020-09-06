Сергей Жуков высказался о Morgenshtern и Элджее, которых обвиняют в плагиате его хита

Оригинальная музыка звучала в «Песенке» группы «Руки Вверх!» 1998 года. В 2000 году немецкая поп-группа ATC выпустила кавер на нее и ворвалась в мировые чарты, выплатив «Руки Вверх!» огромные авторские отчисления.

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков подтвердил журналистам, что Lollipop – это не плагиат, Morgenshtern и Элджей тоже приобрели права на «Песенку». Также он заявил, что результат ему понравился.

«Поздравляю поклонников "Руки Вверх" с пятидесятой по счету, юбилейной переделкой "Песенки". На этот раз Элджей и Morgenshtern сделали из нее "Лоллипоп". Мне кажется, забавно получилось, а вам как?

Честно скажу, считаю "Песенку" самой дурацкой композицией, которую я написал за всю жизнь))) Но эту незамысловатую мелодию раз за разом переделывают все новые и новые артисты.

У самой популярной версии от немецкой группы ATC на YouTube 185 миллионов просмотров и полтора миллиона проданных синглов. Алишер, Леша – принимаете челлендж немцев? Сделаете больше?» – написал в Instagram Сергей Жуков.