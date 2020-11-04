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Morgenshtern рассказал о фите с Lil Pump в шоу Дудя

Lil Pump – это 20-летний рэпер из Флориды, США, получивший известность после выпуска хита Gucci Gang, клип на который набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Интервью было опубликовано четвертого ноября, посмотреть его можно на канале «вДудь».

В этом трехчасовом интервью Morgenshtern упомянул своего земляка Boulevard Depo, рассказал о том, почему решил отойти от музыки, о плагиате в своих песнях, а также о том, существует ли действительно фит с Lil Pump и почему он до сих пор не вышел.

«Фит есть, он прекрасен, но, опять же, не забывайте, кто я такой, верить мне или нет – решать вам, я бы на вашем месте не верил. А фит есть. Никакой проблемы нет, просто время, наверное, не пришло еще. Ждем подходящего классного момента, вот и все.

Помню, сидел в Таиланде, ел, и подумал: "Хочу фит с Lil Pump". И попросил своих любимых подписчиков заспамить ему все. И все, они ему писали-писали-писали, и в один прекрасный день он мне отвечает: "Как дела, ты кто такой?" Я ему пишу – давай делать трек. Он говорит – присылай. Мы прислали, ему понравилось, говорит: "Я такого никогда в жизни не слышал, я в деле". И все.

А потом он пропал на полгода и прислал куплет. Американцы вообще очень ленивые и ничего не любят делать, все очень долго тянется», – рассказал Morgenshtern, но показывать переписку отказался, сославшись на то, что «в "Женщине года" всегда должна быть какая-то загадка».

Павел Авдеев,
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