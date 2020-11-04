Morgenshtern рассказал о фите с Lil Pump в шоу Дудя

Интервью было опубликовано четвертого ноября, посмотреть его можно на канале «вДудь».

В этом трехчасовом интервью Morgenshtern упомянул своего земляка Boulevard Depo, рассказал о том, почему решил отойти от музыки, о плагиате в своих песнях, а также о том, существует ли действительно фит с Lil Pump и почему он до сих пор не вышел.

«Фит есть, он прекрасен, но, опять же, не забывайте, кто я такой, верить мне или нет – решать вам, я бы на вашем месте не верил. А фит есть. Никакой проблемы нет, просто время, наверное, не пришло еще. Ждем подходящего классного момента, вот и все.

Помню, сидел в Таиланде, ел, и подумал: "Хочу фит с Lil Pump". И попросил своих любимых подписчиков заспамить ему все. И все, они ему писали-писали-писали, и в один прекрасный день он мне отвечает: "Как дела, ты кто такой?" Я ему пишу – давай делать трек. Он говорит – присылай. Мы прислали, ему понравилось, говорит: "Я такого никогда в жизни не слышал, я в деле". И все.

А потом он пропал на полгода и прислал куплет. Американцы вообще очень ленивые и ничего не любят делать, все очень долго тянется», – рассказал Morgenshtern, но показывать переписку отказался, сославшись на то, что «в "Женщине года" всегда должна быть какая-то загадка».