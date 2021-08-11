В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, девятого августа на станции в районе дома №44 по улице Свободы концентрация серы в воздухе зафиксирована на уровне 1,1 ПДК.

Измерения проводились также по количеству пыли и таким веществам, как оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, этилбензол, толуол, хлорбензол, изопропилбензол – других превышений ПДК не наблюдалось.

Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Загрязнение воздуха серой происходит при выплавке металлов, сжигании угля, нефти и природного газа.

Проблема воздуха особенно остро стоит в последнее время в Уфе: в июле было зафиксировано превышение ПДК этилбензола, фенола, диоксида серы и сероводорода. В ночь на 30 июля под Уфой в третий раз в этом году загорелся полигон ТКО, подконтрольный МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Ранее Радий Хабиров пригрозил отставкой руководству МУП, если пожары продолжатся и жители будут жаловаться на загрязненный воздух.