В Уфе выявили трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

В среду, 14 июля, автоматизированная станция контроля, расположенная в районе парка «Нефтехимик» на севере Уфы, зафиксировала трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на Минэкологии республики. В этот же день с разных районов города поступило 72 жалобы на химический запах.

14 июля передвижные лаборатории собрали пробы воздуха в четырех точках Уфы, однако превышения ПДК не обнаружено. 15 июля проверки продолжатся.

На прошлой неделе контроль за качеством воздуха взял на себя Роспотребнадзор: до 19 июля текущего года будут проводиться лабораторные исследования воздуха по 22 веществам в пяти точках Уфы и ее окрестностях. Также проводятся проверки на нескольких промышленных предприятиях. Источник загрязнения воздуха выявляют сотрудники Минэкологии.