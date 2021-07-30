Под Уфой снова загорелся мусорный полигон

Полигон загорелся в поселке Новые Черкассы Уфимского района, площадь пожара составила 150 квадратных метров на самой свалке и еще горело 50 метров резины.

Пожар потушили до 6.00 по местному времени, пострадавших не было.

Это уже третье возгорание на мусорном полигоне «Спецавтохозяйство по уборке города» за последние три месяца. По мнению жителей, их устраивают специально, чтобы под прикрытием пожара осуществить выбросы с предприятий в промзоне.

В начале июля Радий Хабиров пригрозил отставкой руководству МУП, если пожары продолжатся и жители будут жаловаться на загрязненный воздух.

Проблема воздуха в Уфе особенно остро стоит в последнее время: в июле было зафиксировано превышение ПДК этилбензола, фенола, диоксида серы и сероводорода.