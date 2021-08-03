В Башкортостане примут закон, обязывающий информировать о качестве воздуха

Пресс-служба Госсобрания республики сообщает о том, что до конца 2021 года планирует принять закон, который обяжет ведомства и организации отчитываться но состоянии воздуха.

Термин «информация о состоянии окружающей среды» будет введен в экологический кодекс Башкортостана. Она должна быть открыта для всех, если не представляет государственной тайны.

В это понятие входят сведения о загрязнениях и различных процессах в почве, воде и воздухе, о радиационном фоне и последствиях хозяйственной деятельности.

Проблема воздуха особенно остро стоит в последнее время в Уфе: в июле было зафиксировано превышение ПДК этилбензола, фенола, диоксида серы и сероводорода. В ночь на 30 июля под Уфой в третий раз в этом году загорелся полигон ТКО, подконтрольный МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Ранее Радий Хабиров пригрозил отставкой руководству МУП, если пожары продолжатся и жители будут жаловаться на загрязненный воздух.