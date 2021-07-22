В Уфе снова зафиксирован выброс фенола

17 июля приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе в районе улицы Гафури в 1,5 раза.

В праздничные дни 19 и 20 июля замеры не проводились, однако уфимцы продолжают жаловаться на «химический» запах в городе.

16 июля мы писали о том, что ПДК фенола и диоксида серы были превышены на улицах Юрия Гагарина и Инициативной.

В ночь с 20 на 21 июля в Минэкологии Башкортостана поступило более 90 жалоб на качество воздуха во всех районах Уфы. После этого соцсети Радия Хабирова завалили гневными комментариями с требованиями разобраться с ситуацией.